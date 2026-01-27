Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 54-jähriger Autofahrer fällt durch unsichere Fahrweise auf und flüchtet vor der Polizei

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen fiel einem Zeugen auf der A 5 bei Weinheim die unsichere Fahrweise eines Verkehrsteilnehmers auf, der daraufhin die Polizei informierte.

Der Zeuge meldete gegen 6:40 Uhr der Polizei, dass auf der A 5, in Höhe des Autobahnkreuzes Weinheim, ein Autofahrer in Richtung Heidelberg unterwegs sei, der seinen Mazda immer wieder abrupt abbremsen würde und in Schlangenlinien fuhr. Bis zum Eintreffen einer Polizeistreife folgte der Zeuge dem Mazda. Dieser verließ an der Anschlussstelle Ladenburg die Autobahn und fuhr in ständig wechselnder Geschwindigkeit die L 536 in Richtung Mannheim-Wallstadt weiter. Im weiteren Verlauf fuhr er auf der L 631 in Richtung Heddesheim. In Höhe des Abzweigs zum Kieswerk konnte eine Polizeistreife den Mazda ausmachen. Der Fahrer des Mazdas bog auf den Feldweg in Richtung Kieswerk ein und beschleunigte. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das sich nach rund 1,5 Kilometern im Feld festfuhr. Der Fahrer stieg daraufhin aus und versuchte, zu Fuß weiterzuflüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Polizisten eingeholt und festgenommen werden.

Der 54-jährige Fahrer des Mazdas wurde zunächst zum Polizeirevier nach Ladenburg gebracht. Dort fiel den Beamten sofort ein deutlicher Alkoholgeruch im Atem des 54-Jährigen auf. Einen Alkoholtest wollte er nicht durchführen. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie der Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde einbehalten.

