Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mann entglast mehrere Haltestellen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 34-Jähriger randalierte am Montag um kurz vor Mitternacht auf der Hauptstraße. Bewaffnet mit einem Beil und einer Eisenstange schlug er zunächst gegen ein Straßenschild und anschließend gegen die Glasverkleidung einer Bushaltestelle, die zu Bruch ging. Der Mann lief weiter entlang der Hauptstraße und zerstörte die Scheiben einer weiteren Haltestelle. Streifen des Polizeireviers Wiesloch konnten den 34-Jährigen kurz vor der Bahnhofstraße widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Warum der Mann die Haltestelle beschädigte, ist bislang unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

