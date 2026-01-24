Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 24.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Berauscht ohne Führerschein und Versicherung gefahren

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, hat eine Verkehrskontrolle in der Ekelser Straße in Südbrookmerland ergeben, dass ein 25-jähriger Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das genutzte Auto nicht versichert war. Im Auto wurde außerdem noch Cannabis in einer nicht erlaubten Menge gefunden. Gegen den 25-jährigen Fahrer und den 21-jährigen Fahrzeughalter sind entsprechende Verfahren eingeleitet worden. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Norden - Alkoholisiert gefahren

Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, wurde in der Hooge Riege in Norden ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines Citroen kontrolliert, bei dem bei einer Atemalkoholmessung ein Wert von 1,5 Promille erreicht wurde. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Gegen 18.15 Uhr ist es am Freitag auf der Auricher Straße in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen überfuhr eine in Richtung Georgsheil fahrende 41-jährige Emderin mit ihrem Honda eine Rotlicht anzeigende Ampel und stieß mit dem ihr entgegenkommenden und nach links abbiegenden Peugeot zusammen. Die 19-jährige Fahrerin des Peugeot und der 21-jährige Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell