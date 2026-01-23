Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Aurich - Raub auf Tankstelle
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Aurich - Raub auf Tankstelle
In einer Tankstelle in Aurich kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Raub. Gegen 21.20 Uhr betraten zwei bislang unbekannte männliche Personen den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Esenser Straße. Sie bedrohten den 31-jährigen Mitarbeiter, unter anderem unter Vorhalt einer Stichwaffe, und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine dreistellige Summe und flüchteten über den rückwärtigen Bereich der Tankstelle in Richtung der Straße Am Bahndamm. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Das 31-jährige Opfer blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter waren vermummt und dunkel gekleidet.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.
