Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Großefehn - Bei Auffahrunfall verletzt

Hinte - Betrunkener Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Hinte - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Autofahrer kam von Fahrbahn ab

Ein Autofahrer ist am Dienstag in Südbrookmerland von der Fahrbahn abgekommen. Der 32-jährige Mercedes-Fahrer war gegen 12.10 Uhr auf der Forlitzer Straße in Richtung Wiegboldsbur unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Hausnummer 2 nach rechts auf den Grünstreifen und touchierte einen Baum. Der 32-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Großefehn - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Großefehn ist am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Eine 60-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Kanalstraße Süd aus Richtung Wiesmoor kommend in Fahrtrichtung zum Postweg. In Höhe der Hausnummer 97 bremste vor ihr ein 28-jähriger Seat-Fahrer verkehrsbedingt ab. Sie übersah dies und fuhr auf das Heck des Seat auf. Der 28-Jährige und die 60-Jährige wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Hinte - Betrunkener Autofahrer kam von Fahrbahn ab

In Hinte hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstag einen Unfall verursacht. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Straße Krummer Weg (L3) aus Richtung Osterhusen kommend in Richtung Hinte und kam in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er landete mit dem Auto in einem Straßengraben und wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 76-jährige Fahrer einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Hinte - Unfallflucht

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Verkehrsunfall in Hinte geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der bislang Unbekannte gegen 13.10 Uhr auf der Osterhuser Straße und wollte in die Brückstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer, der von der Cirkwehrumer Straße in die Osterhuser Straße abbiegen wollte. Der 19-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr unerlaubt davon. Er soll einen dunkelgrauen Volvo gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04925 925430 entgegen.

