Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 18-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kantallee, Kleistpark

12.01.2026, 21.30 Uhr

Im Kleistpark wurde am Montagabend ein 18 Jahre alter Wolfsburger von einem unbekannten Täter schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 18-Jährige von der Goethestraße kommend auf einem Fußweg in Richtung Kantallee. Dabei sah er auf sein Handy und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Mann zusammen. Der Unbekannte reagierte sofort aggressiv und schubste den Wolfsburger. Im Verlauf der sich dann entwickelnden Auseinandersetzung erlitt der 18-Jährigen eine blutende Wunde im Bauchbereich. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte in Richtung Kaufhof.

Der Täter soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein und braune Augen, dünne Augenbrauen sowie eine Kurzhaarfrisur gehabt haben. Er war dunkel gekleidet, trug Sportschuhe und einen Schal vor dem Gesicht.

Der Wolfsburger wurde in einem Rettungswagen erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gefahren.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell