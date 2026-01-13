POL-WOB: Brand eines Schuppens - Ursache bisher unbekannt
Schöningen (ots)
Schöningen, Wilhelmstraße
12.01.2026, 16.20 Uhr
Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag ein Schuppen in der Wilhelmstraße in Schöningen in Brand. Personen wurden dabei nicht verletzt.
Gegen 16.20 Uhr entdeckten Zeugen den brennenden Schuppen und verständigten umgehend die Feuerwehr. Zeitgleich versuchte ein Anwohner den Brand mithilfe von Feuerlöschern einzudämmen.
Trotz der schnellen Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren wurde der Schuppen durch das Feuer vollständig zerstört.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
