Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines Schuppens - Ursache bisher unbekannt

Schöningen (ots)

Schöningen, Wilhelmstraße

12.01.2026, 16.20 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Montagnachmittag ein Schuppen in der Wilhelmstraße in Schöningen in Brand. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Gegen 16.20 Uhr entdeckten Zeugen den brennenden Schuppen und verständigten umgehend die Feuerwehr. Zeitgleich versuchte ein Anwohner den Brand mithilfe von Feuerlöschern einzudämmen.

Trotz der schnellen Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren wurde der Schuppen durch das Feuer vollständig zerstört.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

