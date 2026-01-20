Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Versuchter Containeraufbruch

Aurich - Mann griff Polizeibeamten an

Aurich-Schirum - Zwei Verletzte bei Unfall

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Versuchter Containeraufbruch

Unbekannte haben auf einer Baustelle auf Norderney versucht, einen Container aufzubrechen. Die Täter betraten am Freitag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr unerlaubt eine Baustelle in der Weststrandstraße und machten sich an dem Türschloss eines Containers zu schaffen. Der Aufbruch gelang ihnen nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Aurich - Mann griff Polizeibeamten an

In Aurich kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Polizeieinsatz am Pferdemarkt. Ein alkoholisierter Mann war dort um kurz nach Mitternacht durch sein lautes Schreien und Rufen aufgefallen. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der amtsbekannte 21-Jährige trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten nicht nach. Sie nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam. Als der Beschuldigte in den Streifenwagen verbracht wurde, griff er einen der Beamten gezielt mit einem Kopfstoß an und verletzte ihn am Auge. Der Polizeibeamte war nicht mehr dienstfähig. Der 21-jährige Beschuldigte wurde zur Polizeidienststelle verbracht. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich-Schirum - Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Autofahrer sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Schirum verletzt worden. Gegen 9 Uhr fuhr ein 34-jähriger Transporterfahrer auf der Leerer Landstraße in Fahrtrichtung Leer, als plötzlich von links ein 23-jähriger VW-Fahrer aus der Korbweidenstraße kommend die Fahrbahn überquerte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 23-Jährige die Rot zeigende Ampel missachtet. Auf der Leerer Landstraße kollidierte er mit dem Transporterfahrer. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Im Extumer Weg in Aurich hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf Höhe der Hausnummer 7 gegen einen blauen VW Polo am Fahrbahnrand und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich-Schirum. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Montag zwischen 6.40 Uhr und 15.20 Uhr in der Tjüchkampstraße seitlich mit einem grauen Audi A4 zusammen, der in einer Parkbucht stand. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Hausnummer 37. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell