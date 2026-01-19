POL-AUR: Ihlow/Hage - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow/Hage - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei sucht Zeugen

In der Gemeinde Ihlow kam es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Am Samstag, vermutlich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu Wohnhäusern in den Ortschaften Ochtelbur, Bangstede und Riepe. Die bislang bekanntgewordenen Taten ereigneten sich in der Sperlingstraße, Loogstraße, Kiebitzstraße, Drosselstraße, Ulmenstraße und Am Riddingpadd. Die Polizei hat an den Örtlichkeiten diverse Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Es wurden unter anderem Wertgegenstände und Bargeld gestohlen. Die genaue Auswertung des erlangten Diebesguts dauert noch an.

Bereits am Freitag kam es auch in der Gemeinde Hage zu diversen Einbrüchen. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden Wohnhäuser im Fischteichhörn, Reiherholt, Brassenweg und Teichweg angegangen. Ein Zusammenhang der Taten in Berumbur mit den Einbrüchen in Ihlow wird angenommen. Die Ermittler gehen von einer Serie aus.

Die Polizei bittet um Hinweise:

- Wer hat am Wochenende in den Gemeinden Ihlow oder Riepe verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere Transporter, wahrgenommen? - Anwohner mit installierter Videoüberwachung auf ihren Grundstücken werden zudem gebeten, die Aufzeichnungen genau zu überprüfen. Möglicherweise konnten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgezeichnet werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941 606215 entgegen.

