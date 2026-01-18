Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 18.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Kopfnuss auf der Tanzfläche mit Folgen

In einer Diskothek im Stadtgebiet soll eine 31-jährige Auricherin einer 36-jährigen Frau aus Aurich, nach einem Rempler auf der Tanzfläche, am frühen Sonntagmorgen eine sog. "Kopfnuss" versetzt haben. Als die beiden Frauen darüber stritten, versuchte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu schlichten. Das interpretierte der 38-jährige Begleiter der 36-Jährigen falsch und griff daraufhin den Türsteher an. Diesem gelang es, den Angreifer zu Boden zu bringen, wobei er von einem 31-jährigen Gast, dem Begleiter der 31-jährigen Frau, unterstützt wurde. Ein weiterer Türsteher kam hinzu, deutete die Unterstützung des Gastes als Angriff auf seinen Kollegen und ging nun seinerseits gegen den Gast vor. Am Ende sind vier Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet.

Aurich - Handgemenge in der Diskothek

Am Sonntagmorgen wurde ein 25-jähriger Diskobesucher aus Aurich gegen 01:30 Uhr vom Sicherheitspersonal einer Diskothek im Stadtgebiet abgewiesen. Darüber regte sich der junge Auricher derart auf, dass er mehrfach aufgefordert wurde, die Diskothek zu verlassen. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, drängte der Sicherheitsdienst den Mann aus der Lokalität. Dabei entstand ein Handgemenge, bei dem der junge Mann leicht verletzt wurde und die Halskette eines Türstehers zerrissen ist. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren ein.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Südbrookmerland/Ihlow - Mehrere Pkw-Fahrer waren berauscht

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellte die Polizei gleich bei mehreren Pkw-Fahrern am Samstag nach entsprechenden Tests eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmitteln fest. Im ersten Fall befuhr ein 24-jähriger aus Aurich, gegen 05:00 Uhr, mit dem Pkw die Auricher Straße in Ihlow und wurde von der Polizei kontrolliert. Bei einem Vortest wurde ein Alkoholwert von über 0,8 Promille festgestellt. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Im nächsten Fall kontrollierte die Polizei gegen Mittag einen 30-jährigen Pkw-Fahrer auf der Auricher Straße in Moordorf. Bei einem Vortest stellten die Beamten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. In dem abschließenden Fall wurde gegen 15:00 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Südbrookmerland mit einem Pkw auf der Auricher Straße in Moordorf polizeilich kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Gegen den Mann und die in dem Fahrzeug mitfahrende Fahrzeughalterin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Auch hier wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

