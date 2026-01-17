Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 17.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Kleinkraftrad beschädigt

Im Laufe des gestrigen Freitagnachmittags ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters am Handelsring in Victorbur eine Sachbeschädigung an einem Motorroller. In dem Tatzeitraum von 14:30 Uhr bis 21:10 Uhr bewegte ein Unbekannter das von der Geschädigten auf dem Parkplatz abgestellte Kleinkraftrad des Herstellers MBK. In diesem Zuge wurde das Fahrzeug auf bisher nicht bekannte Weise an der Verkleidung beschädigt. Die Eigentümerin konnte den beschädigten Motorroller später im Nahbereich des Discounters auffinden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagmorgen zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts im Dreekamp in Aurich. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte mutmaßlich beim Ein-/Ausparken die rechte Fahrzeugseite eines auf dem Parkplatz abgestellten, schwarzen Seat Leon und verursachte dabei einen Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941-6060) zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Hund

Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Auricher Straße in Westerholt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Hund. Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen SUV kam aus Westerholt und war in Fahrtrichtung Willmsfeld unterwegs, als plötzlich das Haustier die Fahrbahn querte. Nach der Kollision mit dem Tier setzte der SUV-Fahrer seine Fahrt fort. Der Hund erlag seinen Verletzungen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Esens (04971 926500) zu melden.

