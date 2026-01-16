PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter-Fahrer flüchtete nach Unfall
Aurich - Betrunkener Radfahrer
Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter-Fahrer flüchtete nach Unfall

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Aurich nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Der bislang Unbekannte kam am Donnerstag gegen 16.50 Uhr auf seinem E-Scooter aus der Sandhorster Straße gefahren und kreuzte den Wallster Weg. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen Citroen-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der mutmaßlich minderjährige E-Scooter-Fahrer stürzte, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Wallster Log fort. Ob er verletzt wurde, ist nicht bekannt. An dem Auto zerbrach durch den Aufprall eine Seitenscheibe. Hinweise auf den derzeit unbekannten E-Scooter-Fahrer nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Betrunkener Radfahrer

Ein betrunkener Radfahrer ist am Donnerstag in Aurich fast mit einem Streifenwagen kollidiert. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 20.10 Uhr mit einem unbeleuchteten Fahrrad in Höhe eines Fast-Food-Restaurants unvermittelt auf die Emder Straße vor einen Funkstreifenwagen. Die Beamten mussten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei der Kontrolle des 21-Jährigen stellten die Polizeibeamten einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille fest. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Eine 41-jährige Frau ist am Donnerstag in Aurich unerlaubt mit einem Auto gefahren. Die Frau wurde gegen 10.30 Uhr von der Polizei angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand sie offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sowohl gegen die Frau als auch den Fahrzeughalter wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

