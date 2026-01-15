Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Rechtsupweg - Zaun beschädigt

Im Buchenweg in Rechtsupweg kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr haben Unbekannte auf einem Grundstück an der Ecke Junckerstraße einen Bretterzaun beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Zwei Verletzte bei Unfall

In Ihlow hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 14.50 Uhr fuhr eine 67-jährige Fiat-Fahrerin auf der Oldersumer Straße und kollidierte in einem leichten Kurvenverlauf mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Citroen-Fahrerin. Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 22.000 Euro.

Aurich - Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

In Aurich-Schirum ist eine alkoholisierte Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Die 37-Jährige fuhr gegen 23 Uhr mit dem Auto auf der Tjüchkampstraße in Richtung des Ostfriesland-Wanderwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 5.000 Euro.

Aurich - Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Auf der B72 in Aurich hat sich am Mittwoch ein Auffahrunfall ereignet. Ein 36 Jahre alter VW-Fahrer und ein 52 Jahre alter Opel-Fahrer fuhren gegen 17.30 Uhr hintereinander auf der Emder Straße in Richtung Moordorf. Aufgrund einer Rot zeigenden Ampel am Heuweg verringerte der VW-Fahrer seine Geschwindigkeit. Der Opel-Fahrer hinter ihm erkannte dies nicht mehr rechtzeitig und fuhr auf den VW auf. Verletzt wurde niemand. Der VW wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Aurich - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße in Aurich kam es am Mittwoch zu einer Unfallflucht. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken vor einem Supermarkt einen grauen Audi A6. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

