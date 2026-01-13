Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Brand einer Garage

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

In Moordorf kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brandgeschehen. Auf einem Grundstück im Mittelweg fing aus noch ungeklärter Ursache eine Überdachung Feuer. Gemeldet wurde der Brand gegen 3.15 Uhr. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl einer angrenzenden Garage über. Ein weiteres Übergreifen auf das Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

