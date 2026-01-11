Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 11.01.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Hinte - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 27-jähriger Autofahrer aus der Krummhörn kam in der Landesstraße von der Fahrbahn ab und landete im wasserführenden Graben. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der VW-Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Sonstiges

Aurich - Feuer greift auf Lagerhalle über

Am frühen Sonntagmorgen hat es einen Brand einer Lagerhalle am Georgswall in Aurich gegeben. Nach ersten Ermittlungen gerieten zunächst Abfallbehälter in Brand. Das Feuer griff auf die angrenzende Lagerhalle über und verursachte erheblichen Sachschaden. Die Schadenhöhe wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, ein Personenschaden ist nicht entstanden. Der Fischteichweg war wegen der Löscharbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein Verfahren zur Ermittlung der Brandursache ist eingeleitet worden, die Polizei nimmt Hinweise dazu unter 049416060 entgegen.

Aurich - Brand zweier Autos

Am 11.01.2026, am frühen Morgen, sind auf einem Parkplatz an der Lilienstraße aus unbekannter Ursache zwei Autos in Brand geraten. Die Autos standen unter einem Carport, welcher ebenfalls durch das Feuer beschädigt wurde. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es ist ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Zeugen werden gebeten sich unter 049416060 zu melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell