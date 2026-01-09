Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl aus Transporter

Hinte - Autofahrer war alkoholisiert

Norden - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl aus Transporter

Auf dem Bahnhofsvorplatz in Norden kam es am Donnerstag zu einem Diebstahl. Unbekannte verschafften sich zwischen 15.30 Uhr und 16.50 Uhr Zugang zu einem Mercedes Sprinter und entwendeten aus dem Fahrzeug Wertsachen und Lebensmittel. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Autofahrer war alkoholisiert

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag in Hinte aufgefallen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Abend bei der Polizei einen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise. Polizeibeamte kontrollierten den 68-jährigen Mann und stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille fest. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten mehrfach. Gegen den 68-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Autofahrer nach Unfall geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag in Norden sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo auf der Straße Am Geestrand und bog nach links in die Straße Im Spiet ab. Er übersah dabei nach ersten Erkenntnissen einen anderen Autofahrer, der von rechts kam, und stieß mit ihm zusammen. Das Auto des bislang Unbekannten wurde dann auf winterglatter Fahrbahn gegen einen Kia geschleudert. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend einfach fort. Er soll einen dunklen VW Passat oder Golf Variant gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

