POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
In Friedeburg kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Opel Astra an der Fahrertür und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Friedeburger Hauptstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
