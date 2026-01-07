PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Unfallflucht

In Friedeburg kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 7.45 Uhr und 17.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Opel Astra an der Fahrertür und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Friedeburger Hauptstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

