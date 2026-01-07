PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Glätteunfälle in den Landkreisen Aurich und Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Glätteunfälle in den Landkreisen Aurich und Wittmund

Am Mittwoch haben sich in den Landkreisen Aurich und Wittmund diverse Glätteunfälle ereignet.

In Wittmund kam am Mittwochmorgen ein 21-jähriger Opel-Fahrer aufgrund der Glätte von der Straße Warnsath in Fahrtrichtung Dunum ab. Er überfuhr ein Straßenschild, touchierte einen Baum und landete in einem Graben. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

In Holtgast geriet am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr eine 22-jährige Fiat-Fahrerin auf der Hartsgaster Straße ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auch sie landete in einem Graben und wurde leicht verletzt.

Auf der Emder Straße (B 210) in Aurich-Walle geriet gegen 11.50 Uhr ein Sprinter-Fahrer mit seinem Anhänger ins Rutschen. Der Anhänger kippte um und blockierte daraufhin die Bundesstraße. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt.

Darüber hinaus kam es in den Landkreisen Aurich und Wittmund zu mehreren Auffahrunfällen mit Blechschäden. Auf einigen Straßen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Aurich/Wittmund wurden am Mittwoch starke Schneeverwehungen gemeldet, sodass die Straßen teilweise nicht befahrbar waren. Einige Fahrzeugführer blieben in Schneeverwehungen stecken und mussten herausgezogen werden.

In Hagermarsch geriet am Mittwoch sogar ein Streufahrzeug in einen Graben und musste mit einem Kran geborgen werden.

In Dornum steckte am Nachmittag ein Autofahrer in einem Schneehaufen auf dem Neßmergroder Weg fest. Ein Traktorfahrer versuchte dem Autofahrer zu helfen und fuhr sich dabei ebenfalls fest. Die Straße war daraufhin blockiert.

In den meisten Fällen waren bei den gemeldeten Unfällen Autofahrer oder Lkw-Fahrer glättebedingt von der Fahrbahn abgekommen. Einige gerieten alleinbeteiligt in einen Straßengraben oder kollidierten mit einem Baum. Bisher blieb es glücklicherweise überwiegend bei Blechschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

