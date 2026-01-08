PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Geschäftseingang beschädigt
Großheide - Auf Katze geschossen
Wiesmoor - Betrunkener Autofahrer
Krummhörn - Lagerhalle abgebrannt
Aurich - Auto in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Geschäftseingang beschädigt

In der Auricher Fußgängerzone kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten die Verglasung der Eingangstür eines Fachgeschäfts mit einem Pflasterstein. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großheide - Auf Katze geschossen

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Tierquälerei in Goßheide. Am Montag, 29. Dezember, wurde eine Hauskatze im Nahbereich zum Klosterweg während eines etwa zweistündigen Freigangs von einem Projektil getroffen und verletzt. Das Tier erlag wenig später seinen Verletzungen. Nach bisherigem Erkenntnisstand stammte das Projektil aus einem Luftgewehr. Der Tatzeitraum ist zwischen 13 Uhr und 15 Uhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04936 912760.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Betrunkener Autofahrer

Ein Autofahrer war am Mittwoch alkoholisiert in Wiesmoor unterwegs. Die Polizei hielt den 53-jährigen Mann gegen 12.50 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle an und führte bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Der 53-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Brandgeschehen

Krummhörn - Lagerhalle abgebrannt

Auf einem Firmengelände in der Gemeinde Krummhörn ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 4.20 Uhr, geriet in der Raiffeisenstraße in Pewsum eine Lagerhalle in Brand und wurde vollständig zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz. Erst gegen 10 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto in Brand geraten

In der Wallstraße in Aurich ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto in Brand geraten. Auf einem Parkplatz nahe der Fußgängerzone fing aus noch ungeklärter Ursache ein Seat Ibiza Feuer. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.50 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. An dem Auto entstand Totalschaden. Eine angrenzende Hecke wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der ausgebrannte Pkw wurde beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
