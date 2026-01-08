PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Fahrzeug von herabfallendem Eis getroffen
Friedeburg - Wohnwagen brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Fahrzeug von herabfallendem Eis getroffen

In Wittmund ist ein Transporter während der Fahrt von herabfallendem Eis getroffen worden. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr gegen 9.45 Uhr auf der Straße Funnixer Grashaus (B 461), als sich von seinem Dach offenbar eine Eischolle löste und herunterfiel. Ein entgegenkommender Mercedes Sprinter wurde getroffen und vorne rechts beschädigt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Brandgeschehen

Friedeburg - Wohnwagen brannte

Auf einem Campingplatz in Friedeburg kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 23.10 Uhr wurde auf dem Gelände des Campingplatzes im Blanksweg ein brennendes Vorzelt gemeldet. Das Feuer breitete sich auf den zugehörigen Wohnwagen aus, es entwickelte sich ein Vollbrand. Der 70-jährige Eigentümer wurde durch Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Auch ein Notarzt war vor Ort. Im Rahmen des Feuerwehreinsatzes verletzte sich außerdem eine Einsatzkraft der Feuerwehr. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

