POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 10.01.2026

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Carportbrand

Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, gerät in der Straße Im Timp aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport samt darin geparktem Auto, Marke Tesla, in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Personen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Aurich (04941-6060).

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Leicht verletzt nach Unfall

Am Freitagmittag rutschte ein Peugeot Kleinwagen auf der Straße Kirchwyk in Südbrookmerland aufgrund von Glätte im Rahmen eines Bremsvorgangs auf die B72. Dort kollidierte er mit einem Mercedes-Bulli. Hierbei verletzte sich die im Bulli befindliche Beifahrerin, eine 55-jährige Frau aus Münster, leicht. Außerdem wurden beide Fahrzeuge sowie ein Ampelmast beschädigt.

Norden - Beteiligter entfernt sich vom Unfallort

Im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr ist es am Freitag zu einer Beschädigung eines Pkw Am Markt (Höhe Haus Nr. 59) in Norden gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen wurde ein geparkt abgestellter weißer Audi in diesem Zeitraum durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der Identität des Flüchtenden machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

-

