Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Esens - Betrunkene Autofahrerin gestoppt
Eine betrunkene Autofahrerin ist am Freitag von der Polizei in Esens gestoppt worden. Die Beamten stellten bei der 20-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille fest. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.
Neuschoo - Kollision mit Gegenverkehr
Bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr fuhr eine 25-jährige Ford-Fahrerin auf dem Kummerweg in Richtung Willmsfeld und geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Sie kollidierte im Gegenverkehr mit einem 76-jährigen VW-Fahrer. Die Ford-Fahrerin, der VW-Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell