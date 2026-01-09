PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Betrunkene Autofahrerin gestoppt
Neuschoo - Kollision mit Gegenverkehr

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Betrunkene Autofahrerin gestoppt

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Freitag von der Polizei in Esens gestoppt worden. Die Beamten stellten bei der 20-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille fest. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Neuschoo - Kollision mit Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall in Neuschoo sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Gegen 7.50 Uhr fuhr eine 25-jährige Ford-Fahrerin auf dem Kummerweg in Richtung Willmsfeld und geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Sie kollidierte im Gegenverkehr mit einem 76-jährigen VW-Fahrer. Die Ford-Fahrerin, der VW-Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

