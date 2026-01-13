Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Telefonmast wurde durchgesägt

Hage - Brand in Pflegeeinrichtung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Telefonmast wurde durchgesägt

In Aurich-Sandhorst wurde am Montag ein Telefonmast beschädigt. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr durchtrennten Unbekannte vermutlich mit einer Säge einen hölzernen Telefonmast im Dimmtstückweg. Der Mast drohte auf die Fahrbahn zu stürzen, wurde aber noch durch Kabel gehalten. Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens mussten ausrücken, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Hage - Brand in Pflegeeinrichtung

In einer Pflegeeinrichtung in Hage ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Gegen 21 Uhr wurden Einsatzkräfte in das erste Obergeschoss am Edenhof alarmiert. Elf Bewohner mussten aus dem Gebäude evakuiert werden. Ein 60-jähriger Mann und eine 72-jährige Frau wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hage, Norden, Lütetsburg und Hagermarsch sowie das DRK und der Rettungsdienst. Die evakuierten Bewohner wurden vorübergehend am DRK Standort Hage untergebracht, konnten aber gegen 23.30 Uhr wieder in die Räumlichkeiten des Pflegeheims zurückkehren. Nach bisherigem Erkenntnisstand war das Feuer in einem Lagerraum ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell