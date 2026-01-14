Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Marienhafe - Unter Drogeneinfluss gefahren

Die Polizei hat am Dienstagvormittag in Marienhafe einen Autofahrer in der Rosenstraße angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Lkw-Fahrer nach Unfall geflüchtet

Auf der Pferdemarktkreuzung in Aurich kam es am Dienstagmorgen zu einer Unfallflucht. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer auf der Esenser Straße in Richtung Große Mühelwallstraße und ordnete sich an der Kreuzung auf der linken Linksabbiegerspur ein. Beim Abbiegen geriet ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer neben ihm auf seine Fahrspur und touchierte den braunen Audi seitlich. Es entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es soll sich um einen Lkw mit gelbem Führerhaus und grauem Auflieger gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

