Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Unfallflucht
In der Osterstraße in Wittmund hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 14 Uhr und 18 Uhr auf Höhe der Hausnummer 18 gegen einen gelben Opel Adam. Das Auto wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter 04462 9110 entgegen.
