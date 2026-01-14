POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots) - Brandgeschehen Südbrookmerland - Brand einer Garage In Moordorf kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brandgeschehen. Auf einem Grundstück im Mittelweg fing aus noch ungeklärter Ursache eine Überdachung Feuer. Gemeldet wurde der Brand gegen 3.15 Uhr. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl einer angrenzenden Garage über. Ein weiteres Übergreifen auf das Wohnhaus konnte ...

