PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Großheide - Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Großheide. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte gegen 18.15 Uhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer auf dem Schulweg (K203) in Höhe der Hausnummer 8 frontal mit einem entgegenkommenden Skoda-Fahrer aus Großheide.

Der Skoda wurde durch den Aufprall in den Kirchweg geschleudert. Der 50-jährige Fahrer und ein 21-jähriger Insasse auf der Fahrerseite erlitten tödliche Verletzungen. Der 16-jährige Beifahrer in dem Skoda und eine 19-Jährige, die ebenfalls hinten in dem Auto saß, wurden schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Audi-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz sowie vier Rettungswagen, zwei Notärzte, der DRK-Bereitschaftsdienst und Notfallseelsorger. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort. Der Schulweg in Großheide war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis nach Mitternacht vollgesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren