Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Landkreis Aurich (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Großheide. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte gegen 18.15 Uhr ein 36-jähriger Audi-Fahrer auf dem Schulweg (K203) in Höhe der Hausnummer 8 frontal mit einem entgegenkommenden Skoda-Fahrer aus Großheide.

Der Skoda wurde durch den Aufprall in den Kirchweg geschleudert. Der 50-jährige Fahrer und ein 21-jähriger Insasse auf der Fahrerseite erlitten tödliche Verletzungen. Der 16-jährige Beifahrer in dem Skoda und eine 19-Jährige, die ebenfalls hinten in dem Auto saß, wurden schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Audi-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz sowie vier Rettungswagen, zwei Notärzte, der DRK-Bereitschaftsdienst und Notfallseelsorger. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort. Der Schulweg in Großheide war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis nach Mitternacht vollgesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell