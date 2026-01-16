Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Nenndorf - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

In Nenndorf hat die Polizei am Donnerstag einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 32-jährige Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Esens - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Esens ist am Dienstag ein Unfallverursacher geflüchtet. Zwischen 13 Uhr und 21 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Discounter in der Bahnhofstraße einen weißen Opel Crossland. Der Opel wurde an der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

