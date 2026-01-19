Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Polizei bittet nach tödlichem Verkehrsunfall um Hinweise

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstag in Großheide dauern die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache weiter an. Wie bereits berichtet, waren am 15. Januar gegen 18.15 Uhr auf der Straße Schulweg (K203) ein Audi-Fahrer und ein Opel-Fahrer im Begegnungsverkehr frontal kollidiert. In dem Opel wurden der Fahrer und ein Insasse tödlich verletzt, zwei weitere Insassen in dem Opel erlitten schwere Verletzungen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Möglicherweise sind auch die beiden beteiligten Fahrzeuge, ein heller Audi e-tron und ein schwarzer Skoda Superb, anderen Verkehrsteilnehmern zuvor in irgendeiner Art und Weise aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

