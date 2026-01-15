Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. Januar 2026, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Langen Straße in Berne zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich entgegenkommenden Pkw.

Der gesuchte Mercedes befuhr die Lange Straße in Berne in Richtung Süden. Auf der Gegenfahrbahn befand sich ein 50-jähriger Seat-Fahrer, welcher verkehrsbedingt halten musste. Der Mercedes touchierte den entgegenkommenden Seat und bremste aufgrund des Knallgeräusches der Kollision.

Anschließend setzte die unbekannte Person im Mercedes ihre Fahrt fort und kam damit nicht den Pflichten eines Verkehrsunfallteilnehmenden nach.

Der entstandene Sachschaden am Seat wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Gegen den flüchtigen Unfallverursachenden wurde ein Strafverfahren, wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort, eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Pkw oder zur fahrenden Person machen können, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell