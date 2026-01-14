Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Oldenburger Straße +++ zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 13. Januar 2026 kam es gegen 11:10 Uhr auf der Oldenburger Straße in Delmenhorst zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, die dabei erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren.

Ein 82-jähriger Delmenhorster bog aus einer Grundstücksausfahrt auf die Oldenburger Straße und übersah hierbei eine 67-jährige Delmenhorsterin, die in ihrem Pkw die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts befuhr. Es kam in der Folge zur Kollision zwischen dem Hyundai des 82-Jährigen und dem Kia der 67-Jährigen.

Die beiden Fahrzeuge sind so erheblich beschädigt worden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Gegen den 82-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell