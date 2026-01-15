Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrer unter Drogeneinfluss in Ovelgönne unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Mittwoch, 14. Januar 2026, gegen 23:15 Uhr, einen 31-Jährigen auf der Altendorfer Straße in Ovelgönne.

Im Rahmen der Kontrolle machte der 31-jährige Pkw-Fahrer aus Ovelgönne einen berauschten Eindruck auf die kontrollierenden Beamten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, woraufhin ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

