Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrer unter Drogeneinfluss in Ovelgönne unterwegs
Delmenhorst (ots)
Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Mittwoch, 14. Januar 2026, gegen 23:15 Uhr, einen 31-Jährigen auf der Altendorfer Straße in Ovelgönne.
Im Rahmen der Kontrolle machte der 31-jährige Pkw-Fahrer aus Ovelgönne einen berauschten Eindruck auf die kontrollierenden Beamten. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht, woraufhin ein Arzt eine Blutprobe entnahm.
Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
