Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn/Akelsbarg - Scheune in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Großefehn/Akelsbarg - Scheune in Brand geraten

In der Nacht zu Montag ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Großefehn eine Scheune samt Pferdestall in Brand geraten. Gegen 2.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Jückweg alarmiert. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhindert werden. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Zwei Pferde, die sich bei Brandausbruch im Stall befunden hatten, waren rechtzeitig aus dem Gebäude gerettet worden. In der Scheune wurden zwei Traktoren und ein Bagger beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

