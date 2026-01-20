Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Wittmund - Autofahrer flüchtet nach Parkplatzunfall

In Bensersiel kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Schwimmbads beim Rangieren einen schwarzen VW Caddy. Der VW wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, vermutlich mit einem weiß lackierten Fahrzeug. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500 entgegen.

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Parkplatzunfall in Wittmund geflüchtet. Gegen 19 Uhr stieß der bislang Unbekannte vor einem Supermarkt in der Schmiedestraße gegen einen grauen Audi. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen dunkelblauen VW Passat gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

