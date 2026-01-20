PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Bensersiel - Unfallflucht
Wittmund - Autofahrer flüchtet nach Parkplatzunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens/Bensersiel - Unfallflucht

In Bensersiel kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Schwimmbads beim Rangieren einen schwarzen VW Caddy. Der VW wurde an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit, vermutlich mit einem weiß lackierten Fahrzeug. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500 entgegen.

Wittmund - Autofahrer flüchtet nach Parkplatzunfall

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Parkplatzunfall in Wittmund geflüchtet. Gegen 19 Uhr stieß der bislang Unbekannte vor einem Supermarkt in der Schmiedestraße gegen einen grauen Audi. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen dunkelblauen VW Passat gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren