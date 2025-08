POL-PDLU: Streitigkeiten eskalieren

Frankenthal (ots) - Am 02.08.2025 wurden in der Benderstraße in Frankenthal durch die Polizeiinspektion Frankenthal im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr und 17:00 Uhr bis 17:35 Uhr mehrere Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten diverse Verstöße festgestellt und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Weiterhin konnten eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert und dabei mehrere Bürgergespräche geführt ...

mehr