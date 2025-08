Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollstellen in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Am 02.08.2025 wurden in der Benderstraße in Frankenthal durch die Polizeiinspektion Frankenthal im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr und 17:00 Uhr bis 17:35 Uhr mehrere Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Hierbei konnten diverse Verstöße festgestellt und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Weiterhin konnten eine Vielzahl an Fahrzeugen kontrolliert und dabei mehrere Bürgergespräche geführt werden. Im Rahmen der Kontrollstelle konnte ein 43-jähriger Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

