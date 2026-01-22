Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall

Am Mittwoch sind bei einem Unfall in Brockzetel zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 48-jähriger Citroen-Fahrer gegen 12.25 Uhr auf der Brockzeteler Straße in Richtung Aurich. Nachdem er ein weiteres Fahrzeug überholt hatte, kam der 48-Jährige auf Höhe der Ringstraße nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine 39-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brockzeteler Straße war vorübergehend vollgesperrt.

Norden - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeibeamte in Norden haben am Mittwoch in Norden einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Sie stellten fest, dass der 40-Jährige ohne gültige Haftpflichtversicherung unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Norden - Unfall mit drei Fahrzeugen

In Norden kam es am Mittwoch zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 65-jähriger Opel-Fahrer war gegen 12.15 Uhr auf der Straße Im Horst unterwegs. Als er auf Höhe der Bahnhofstraße auf die Abbiegespur wechselte, übersah er dort einen verkehrsbedingt stehenden Opel und fuhr auf. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß gegen einen davorstehenden Dacia gedrückt. Verletzt wurde niemand. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

Norden - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist am Mittwoch in Norden geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 6 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Osterstraße gegen das Heck eines roten Mitsubishi. Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Aurich sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 8.10 Uhr und 13.35 Uhr touchierte ein derzeit unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Wallinghausener Straße einen schwarzen Ford und verursachte Schäden an der Fahrerseite. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden/Wittmund - Verkehrskontrollen

Am Mittwoch hat die Polizei im Stadtgebiet Norden und im Landkreis Wittmund Verkehrskontrollen zum Thema "Ablenkung" durchgeführt. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren sowie eine nachhaltige Verhaltensänderung herbeizuführen. Insgesamt wurden fast 50 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert. Durch die Beamten wurden 34 Ordnungswidrigkeiten, davon allein 25 Handyverstöße, und eine Straftat, das Fahren ohne Fahrerlaubnis, festgestellt und geahndet. Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund wird auch in Zukunft unangekündigte Verkehrskontrollen durchführen.

