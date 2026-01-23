Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Sporthalle mit Farbe besprüht

Unbekannte haben in Esens eine Sporthalle mit Farbe beschmiert. Zwischen Donnerstag und Mittwoch besprühten die Täter die Halle im Schafhauser Weg und flüchteten im Anschluss. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Autofahrerin verletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wittmund verletzt worden. Ein 29-jährger Kia-Fahrer fuhr gegen 15.15 Uhr auf der Straße Abens (L10) und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Er übersah dabei eine entgegenkommende 32-jährige Hyundai-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Stedesdorf - Unfallflucht

In Stedesdorf hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 7.45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit Anhänger auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund. Auf Höhe der Einmündung zur Falsterstraße geriet er auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Krankentransportwagen des Rettungsdienstes. Der Außenspiegel des Krankentransportwagens wurde beschädigt. Der Fahrer des grauen Sattelzugs setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

