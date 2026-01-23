Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Upgant-Schott - Alarm ausgelöst

Bei einem Verbrauchermarkt an der Widzel-Tom-Brook-Straße in Upgant-Schott wurde am Mittwoch gegen 22 Uhr der akustische Alarm ausgelöst. Kurz darauf konnten zwei Personen beobachtet werden, die von dem Markt in Richtung Marienhafe davonrannten. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich zur genannten Zeit auffällige Personen beobachtet haben, sich unter 04934 910590 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Radfahrerin schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag hat sich in Norden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ein zunächst unbekannter Autofahrer fuhr gegen 15.20 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Marienhafe. Als er nach rechts in die Straße Langhörn einbog, kollidierte er nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einer 54-jährigen Radfahrerin. Die Frau stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später ermittelt werden. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Aurich - Auffahrunfall

Auf der Leerer Landstraße in Aurich kam es am zu einem Auffahrunfall. Gegen 12 Uhr fuhr eine 27-jährige Seat-Fahrerin in Fahrtrichtung Leer und übersah in Höhe der Raiffeisenstraße, dass vor ihr ein Wohnmobil verkehrsbedingt abbremste. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 32-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Aurich ereignet. Im Bereich Georgsfeld fuhr gegen 18 Uhr ein 53-jähriger Audi-Fahrer auf der Moordorfer Straße in Richtung Moordorf und stieß auf Höhe der Uthlandshörner Straße mit einem 18-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Großheide - Kollision auf Kreuzung

Auf einer Kreuzung in Großheide kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Ford-Fahrer war gegen 15 Uhr auf dem Röttweg unterwegs. An der Kreuzung zum Schulweg (K203) missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 65-jährigen Ford-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hage - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Hage. Auf einem Parkplatz in der Straße Baantjebur touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr einen braunen Dacia Jogger. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 973980 entgegen.

