Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Plötzlicher Wintereinbruch begünstigt zwei Verkehrsunfälle zwischen insgesamt sieben Fahrzeugen mit mehreren verletzten Personen auf der A6 bei Grünstadt

Laumersheim (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026, gegen 17:00 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Ruchheim ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen der Anschlussstelle Grünstadt und dem Kreuz Frankenthal, Höhe Laumersheim, gemeldet. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten der Autobahnpolizei sieben beteiligte Fahrzeuge mit insgesamt 13 Fahrzeuginsassen feststellen. Letztlich stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass es sich um zwei örtlich nah beieinander liegende Verkehrsunfälle handelte. Nachdem zunächst drei unfallbeteiligte Fahrzeuge den rechten der beiden Fahrstreifen befuhren und der 28-jährige Fahrer des Führungsfahrzeugs, ein Ford Transporter, aufgrund Schnee- und Eisglätte sowie aufgrund stockenden Verkehrs bremsen musste, kam es bei glatter Fahrbahn zu einem Auffahrunfall durch die beiden Folgefahrzeuge. Das Fahrzeug eines 63-jährigen, ein VW Kastenwagen, prallte lediglich auf den Vordermann auf. Der nachfolgende 36-jährige Fahrer eines Renaults kollidierte zudem mit der Schutzplanke. Ein weiterer 19-jähriger PKW-Fahrer eines VW T-Cross konnte noch rechtzeitig abbremsen, jedoch wurde dieser dabei von einem Fahrzeug touchiert, welches die Unfallstelle im Anschluss unerlaubt verließ. Hierbei handelte es sich um einen weißen Transporter mit einem vermeintlich männlichen Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine weiteren Hinweise zu dem flüchtigen Transporter vor. Bei dem Folgeunfall kam es zum Zusammenprall zwischen einem Audi, welcher von einer 25-jährigen Fahrerin gefahren wurde, und einem PKW der Marke BMW. Aufgrund des vorausgegangenen Unfalls musste die 48-jährige BMW-Fahrerin stark abbremsen und kam rechtzeitig zum Stillstand. Die nachfolgende Audi-Fahrerin fuhr jedoch bei Schnee- und Eisglätte auf das Fahrzeugheck des BMWs auf. Sechs Personen wurden durch den Unfall verletzt, drei davon wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zudem unterstützte die Feuerwehr Grünstadt bei den Absicherungsmaßnahmen. Da die Fahrzeuge über die komplette Richtungsfahrbahn hinweg zum Stehen kamen, wurde die A6 in Richtung Mannheim für etwa zwei Stunden gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Das Unfallgeschehen sorgte auch im Umland für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Durch beide Verkehrsunfälle entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Junga, PK'in
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

