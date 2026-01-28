POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Gebäudebrands in der Weberstraße zu einem Einsatz von Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr. Nähere Informationen zum Brandgeschehen liegen derzeit noch nicht vor.
