Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel besucht den Neubau des Radsportzentrums
Schwerin (ots)
Am Montag wird Innenminister Christian Pegel gemeinsam mit Oberbürgermeister Rico Badenschier die Baustelle der neuen Radsporthalle am Lambrechtsgrund besichtigen.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.
Termin: Montag, 22. Dezember 2025, 9 Uhr
Ort: Sport- und Kongresshalle Schwerin, Wittenburger Str. 118, 19059 Schwerin
Am Bundesstützpunkt (BSP) Radsport in Schwerin entsteht eine multifunktionale Radsporthalle mit Radsportbahn, Funktions- und Trainingsräumen sowie ein Spielfeld, das für Handball, Volleyball und Freizeitsport zur Verfügung stehen wird. Für den Bau sind rund 24 Millionen Euro von Bund, Land und der Landeshauptstadt Schwerin bereitgestellt worden.
Rückfragen bitte an:
Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de
Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell