Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB656: Unbekannter VW-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer durch riskantes Fahrverhalten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurde mindestens ein Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 656 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Heidelberg in Fahrtrichtung Heidelberg durch die riskante Fahrweise eines unbekannten VW-Fahrers gefährdet.

Ein 47-jähriger Autofahrer war im Zeitraum zwischen 07:35 Uhr und 07:45 Uhr auf der Autobahn unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrer eines VW Polo mehrfach extrem dicht aufgefahren sein soll. Der VW-Polo-Fahrer sei dem 47-Jährigen bei einer Geschwindigkeit von etwa 120 km/h so dicht aufgefahren, dass die Frontscheinwerfer nicht mehr zu sehen gewesen sein sollen.

Nach einem waghalsigen Überholmanöver auf der rechten Fahrspur soll der Unbekannte vor dem 47-jährigen VW-Fahrer eingeschert sein und über mehrere Sekunden die Scheibenwischanlage betätigt haben, sodass die Sicht beeinträchtigt wurde. Außerdem habe der Unbekannte auf dem rechten der beiden Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge überholt.

Eine identische Fahrweise soll der Fahrer des VW Polo auch am Montagmorgen zur selben Uhrzeit gezeigt haben.

Verkehrsteilnehmende, die sachdienliche Hinweise zu der Fahrweise und Identität des Unbekannten mitteilen können oder ebenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 47093-0 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell