Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwere Brandstiftung in Gelsenkirchen-Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 31.12.2025, um 22:52 Uhr, wurde der Feuerwehr über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einem in Kippstellung befindlichen Fenster eines Mehrfamilienhauses auf der Pothmannstraße in Gelsenkirchen-Feldmark gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort zerbarst die Fensterscheibe und es schlugen hohe Flammen aus dem Fenster. Zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Haus war weiterhin bewohnbar. Es wurden keine Personen verletzt. Dass der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell