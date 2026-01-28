Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener E-Scooter-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 41-jähriger Mann, der am frühen Mittwochmorgen in Oftersheim betrunken auf einem E-Scooter unterwegs war, versuchte, sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Einer Polizeistreife fiel der 41-Jährige gegen 1:40 Uhr auf, als dieser mit seinem E-Scooter in Richtung Hardtwaldsiedlung fuhr. Als die Beamten ihm mittels Blaulicht und Leuchtschrift deutliche Anhalteaufforderungen gaben, ignorierte er diese und fuhr unbeirrt weiter in Richtung Wilhelmstraße. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. Der 41-Jährige setzte seine Fahrt in Richtung Bachstraße fort und fuhr schließlich über eine schmale Brücke in die Robert-Koch-Straße. Ein Beamter folgte ihm daraufhin zu Fuß und konnte ihn einholen, nachdem der Mann den E-Scooter in den Grünstreifen gelegt hatte. Dabei fiel dem Polizisten sofort deutlicher Alkoholgeruch im Atem des Mannes auf. Einen Alkoholtest lehnte er ab.

Er wurde zum Polizeirevier Schwetzingen gebracht, wo ihm zur Feststellung seiner Alkoholisierung durch einen Arzt Blut abgenommen wurde.

Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Alkoholeinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Da der Mann zwischenzeitlich über gesundheitliche Probleme klagte, wurde er zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Hinweis der Polizei:

Alkoholisierte Fahrer, auch von E-Scootern, gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist ein riskantes Verhalten, das schwerwiegende Folgen haben kann. Es wird dringend geraten, auf Alkohol zu verzichten, wenn man mit einem E-Scooter oder anderen Fahrzeugen unterwegs ist, um die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Zudem sind führerscheinrechtliche Konsequenzen, wie Entzug der Fahrerlaubnis, die Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell