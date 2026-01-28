Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag wurde in ein Wohngebäude in der Straße Weiler Nächstenbach eingebrochen.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 16:15 Uhr, unter Zuhilfenahme einer Leiter über ein Fenster im Obergeschoss Zutritt in das Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Hierbei wollten sie sich auch einen Fernseher sowie ein Keyboard aneignen. Dies misslang jedoch, da im Erdgeschoss die Ausbruchversuche aus dem Haus aufgrund entsprechender Einbruchssicherung scheiterten. Letztlich verließ die bislang unbekannte Täterschaft das Haus wieder über die Leiter durch das Obergeschoss. Entwenden konnten sie hierbei etwa 30 Mundharmonikas, selbstgebrannten Schnaps sowie zwei kleine Handwerksmaschinen.

Der Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Fachdezernats für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Es werden Personen gesucht, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

So können Sie ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

