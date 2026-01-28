Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6205743, kam es gegen 11:40 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Weberstraße zu einem Brandausbruch. Der Bewohner des Hauses konnte das Gebäude eigenständig verlassen. Er zog sich leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten hingegen dauern zum Berichtszeitpunkt weiterhin an. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe lassen sich zum derzitgen Ermittlungsstand noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen werden durch den Bransachbearbeiter des Polizeipostens St. Leon-Rot geführt.

