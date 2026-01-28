PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Gebäudebrand - Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6205743, kam es gegen 11:40 Uhr in einer Doppelhaushälfte in der Weberstraße zu einem Brandausbruch. Der Bewohner des Hauses konnte das Gebäude eigenständig verlassen. Er zog sich leichte Verletzungen in Form von Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung zu und wurde nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten hingegen dauern zum Berichtszeitpunkt weiterhin an. Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe lassen sich zum derzitgen Ermittlungsstand noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen werden durch den Bransachbearbeiter des Polizeipostens St. Leon-Rot geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren