Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Kraftstoff tritt aus Fahrzeug am Landgraben aus

Weinheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen Hohensachsen zu einem Einsatz am Landgraben alarmiert. Aus einem abgestellten Fahrzeug trat Kraftstoff aus.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Weitere Gefahren bestanden nicht.

Der Fahrzeughalter beauftragte einen Pannendienst. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Einsatz beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell