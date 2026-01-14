PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Weinheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Kraftstoff tritt aus Fahrzeug am Landgraben aus

Weinheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Lützelsachsen Hohensachsen zu einem Einsatz am Landgraben alarmiert. Aus einem abgestellten Fahrzeug trat Kraftstoff aus.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Weitere Gefahren bestanden nicht.

Der Fahrzeughalter beauftragte einen Pannendienst. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Einsatz beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Weinheim
Ralf Mittelbach
Telefon: 06201/82183
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit.feuerwehr@weinheim.de
https://www.feuerwehr-weinheim.de/

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Weinheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Weinheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Weinheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren