POL-LB: Kornwestheim: Nägel in Reifen gestochen - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Dienstag (27.01.2026) 00:00 Uhr und Mittwoch (28.01.2026) 09:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen in der Straße "Unterer Klingelbrunnen" in Kornwestheim geparkten Audi. Hierbei stachen die Unbekannten Nägel in alle vier Reifen des am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.
