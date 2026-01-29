Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Sachbeschädigung an Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt derzeit wegen Sachbeschädigung gegen noch unbekannte Täter, nachdem diese am Dienstag (27.01.2026) gegen 19:00 Uhr mehrere Eier auf ein Wohnhaus in der Breslauer Straße in Münchingen warfen. Durch die Eier wurde die gesamte Terrasse stark verschmutzt, zudem wurde auch eine Markise des Wohnhauses getroffen, welche hierbei beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, wenden sich bitte unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

