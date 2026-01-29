PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Nufringen: mit Transporter beladener Anhänger umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Ein 31 Jahre alter Mercedes-Lenker war am Mittwoch (28.01.2026) gegen 18.20 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen platzte ein Reifen des Mercedes. Dadurch gerieten sowohl der Mercedes als auch der daran montierte Anhänger ins Schlingern, auf dem ein Mercedes Sprinter geladen war. Der Anhänger kippte schließlich zur Seite, schlitterte über den rechten Fahrstreifen und blieb kurz vor dem Einfahrtsbereich der Raststätte Schönbuch-Ost liegen.

Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Strecke kurzzeitig voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Neben den Fahrzeugen wurde auch eine Leitplanke beschädigt. Für Fahrbahnreinigungsmaßnahmen war die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

